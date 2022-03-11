Ateşkes sağlanamadı

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme dün Antalya'da yapıldı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok. Biz savaşı durduramıyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

İlerleme yok

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurdu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan taraflardan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.

'Bize saldıran istemiyorsa savaşı durdurmayacağız'

Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım" ifadelerini kullandı.

Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" dedi.

Kuleba, "Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi" diye konuştu.

Lavrov: Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, “Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutamaz” dedi.

Lavrov, "İnsani koridor açılması önerimizi tekrarladık" derken, "Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız'

Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapıldığını belirten Lavrov, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.

Lavrov, "Ukrayna'daki güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız" derken, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz” şeklinde konuştu.

'Rusya'ya tehdit olmayan bir Ukrayna istiyoruz'

Lavrov, “Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz” derken, "Rusya'ya tehdit olmayan bir Ukrayna istiyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Temennimiz barışın yeniden tesis edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi."

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 11:35