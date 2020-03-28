Hasta sayısı 32’ye çıktı

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta dün 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Vakalardan birinin Girne’ye bağlı Lapta’da diğer 4’nün ise Karpaz bölgesinde tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte kuzeyde şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 61’e çıktığı, 29 kişinin taburcu edildiği, aktif hasta sayısının ise 32 olduğu kaydedildi. Vakalardan 3’nün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezine dönüştürülüyor. Onkoloji, Diyaliz ve Yeni Doğan servisleri hariç diğer tüm bölümler dün akşam tahliye edilmeye başlandı.

Coronavirüs vakalarının artması üzerine kararın alındığı belirtildi.

Kararın ardından hastaların, özel hastanelere sevk işlemleri 112 merkezi ve özel hastane ambulanslarıyla gerçekleştirildi.

Pilli: 32 aktif hasta var

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 179 test yapıldığını, Lapta bölgesinde 1 Coronavirüs, Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde ise 4 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, şimdiye kadar 850 test yapıldığını, tespit edilen toplam pozitif vakanın 61 olduğunu ancak bunlardan 32 kişinin aktif süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Pilli, 29 Alman turistin taburcu edildiğini, 32 aktif vakanın 2’sinin Alman, 1’inin Türkmenistan ve 29’unun KKTC vatandaşı olduğunu kaydetti. Pilli, 2 Alman turistten sonra KKTC vatandaşı bir diyabet hastası kadının da yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Nalbantoğlu karantina merkezi oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin karantina hastanesine dönüştürüldüğünü açıklayıp bundan sonraki süreçle ilgili bilgi de verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bu salgın başladığı günden beri belli bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Yaptığımız toplantıda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin karantina hastanesine dönüştürme kararı aldık. Kolan Hastanesi merkez hastanesine dönüştürülecek ve daha sonra birkaç tane çevrede olan hastaneler de Sağlık Bakanlığının kontrolüne alınacak ”dedi.

Bakan Pilli, KKTC’deki tüm devlet hastanelerinin bir koordinasyon şeklinde çalışmalarını sürdüreceğini de kaydetti.