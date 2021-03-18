Hükümet eşitledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, mutasyona uğramış Coronavirüs görülen ülkelerden KKTC’ye hava yoluyla gelecek yolculara konulan kısıtlamaları genişletti.

İngiltere, Hollanda, Danimarka, Brezilya ile tüm Afrika ülkeleri kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, belirlenen ülkelerden gelen KKTC vatandaşları, anne veya babası vatandaşlar olanlar, iş kurma, ikamet ve çalışma izni bulunanlar, üniversite öğrencileri, ev sahibi veya kiracı olanlar, son 12 ayın yarısını burada geçirenler 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Listeye alınan ülkeler

Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha.