Tüm yüzleri güldürdü

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nda çocuklarla buluştu ve yeni yıl hediyelerini çocuklara verdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören tüm çocuklara hediyelerini ulaştırdı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen yeni yıl kutlamasına katıldı; burada çocuklarla buluştu, hediyelerini takdim etti. Her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen onlarla gülüp, onlarla eğlenen Başkan Sadıkoğlu, kutlama pastasını da çocuklarla birlikte kesti.

Okul bahçesinde düzenlenen kutlamada Başkan Sadıkoğlu, verdiği hediyelerle çocukların mutluluğuna mutluluk kattı.

