Hayati tehlikesi devam ediyor

Lefkoşa’da bir kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan 5 buçuk aylık bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında bulunan bebekte kalıcı hasar kalabileceği açıklandı.

Bebeğe süt içiren ve kreşte kaçak olarak çalıştığı ortaya çıkan Nijeryalı Brenda Ngange Emade dün üçüncü kez ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını söyledi.

Polis, bebeğin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Polis, hastaneden alınan bilgi üzerine bebeğin rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, muhaceret kontrolünde Brenda Ngange Emade’nin 2019 yılından beri ülkede kaçak yaşadığını ve kreşte 3 aydır izinsiz çalıştığının belirlendiğini söyledi.

Polis, doktordan bebekte kalıcı hasar kalabileceğine dair bilgi aldıklarını açıkladı. Polis memuru, söz konusu kreş ile ilgili de soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

