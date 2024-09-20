‘Hedef belli’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “İrade Buluşması” etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Taçoy, Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, herkes gibi kendisinin de partisini ve ülkesini ileriye taşıma hedefi bulunduğunu söyledi. “Biz güçlü iradeyle güçlü UBP’yi yaratacağız.” diyen Taçoy, UBP'yi tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Hasan Taçoy, “biz durmayacağız, çalışacağız, sizlerle birlikte bir yumruk, bir güç ve bir güven olacağız. Yenilikçi değişimi isteyen, yüreği cesaretle dolu olan insanlar bunu yapacaktır. Onlar da sizlersiniz. Sizlerin yüreğine ben hayranım.” dedi.

Taçoy, “İşte güç, işte irade, hepsi burada, buyursunlar görsünler. Onlar tehdit eder, biz yüreğimizi açarız. Geleni de gelmeyeni de kucaklarız.” diye konuştu.

Hasan Taçoy, 21 Eylül’de iradenin yansıyacağı sandıklara herkesin dört gözle bakması ve sahip çıkması gerektiğini belirterek, bazı kötü niyetli davranışlara karşı gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

