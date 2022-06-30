Hedef sıfır hata

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir televizyon programında, Mersinlik bölgesindeki yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Öncelikle hedefimiz belli sürede tedbirlerimizi alarak tamamen sıfır hatayla bitirmek. Çünkü ufacık bir ihmal, emniyetsizlik yeniden büyük felaketlere yol açabilir. O yüzden tedbirli gidiyoruz. Soğutma süresini uzatacağız” dedi.

İş makinelerinin yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Oğuz, “Güney’den Kuzey’e batı bölgesine sarp bölge olmasına rağmen koridor açmak istiyoruz. Doğu’da bununla ilgili çalışmaları tamamladık. Alan etrafındaki kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Ekipler bölgededir” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, yangın alanının rehabilitasyonuyla ilgili teknik uzmanlarla ve gerekmesi halinde üniversitelerden de destek alarak alanın bitki örtüsünün planlamasının yapılarak bölgenin yeniden yeşillendirileceğini ifade etti.

Yangının araştırılması için Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan araştırma komitesine de değinen Oğuz, komite kurulmasının kendileri için sakıncası olmadığını belirtti.

Komitenin yetkileri duyuruldu

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nin Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırması Açılması ve buna yönelik Meclis Araştırma Komitesi Kurulmasına ilişkin kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlanırken, Araştırma Komitesi’nin görev süresi ile yetkileri de duyuruldu.

Buna göre, Meclis Araştırmasını yürütmek üzere kurulan Komite’de Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsilen Özdemir Berova, Fırtına Karanfil ile Hasan Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubunu temsilen Erkut Şahali ile Şifa Çolakoğlu bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü gereği, görev süresi üç ay olan Komite’nin yetkileri şöyle:

“Araştırma Komitesi, bakanlıklar ile genel ve katma bütçeli daire, kurum ve kuruluşlardan, yerel yönetimler ile mülki yönetim birimlerinden; Anayasa ve yasa uyarınca oluşturulmuş özel ve özerk kuruluşlardan, kamu tüzel kişilerinden; kamu iktisadi teşebbüslerinden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu ile ilgili dernek, kurum ve kuruluşlardan ve gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istemek ve bunlarda inceleme yapmak, ayrıca araştırma ile ilgili her türlü belgeyi görmek, bilgiyi almak, araştırma konusu ile ilgili Başbakanı veya Bakanlar Kurulu üyelerini ve tanıklıklarına gereksinme duyduğu diğer kişileri, tanıklık yapmak üzere çağırmak ve onları sorguya çekmek yetkisine sahiptir. Araştırma Komitesi ayrıca gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların görüş ve bilgilerine başvurabilir.”

