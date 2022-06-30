İçeriği merakla bekleniyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümetin hazırladığı ekonomik paketin bugün halkla paylaşılacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, ülkedeki tüm unsurların bilmesi gerekenin, Ekonomik Paket’teki ana fikrin alım gücünün eski haline getirilmesinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, ülkenin enerji politikaları ve hedefleri konusunda da açıklama yaptı. Amcaoğlu, enerji arzında yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini de anlatarak, son 4 yılda Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmadığını belirtti.

Türkiye’den gönderilen Mobil Elektrik santralleri ile enerji arzında yaşanan sıkıntıların azalacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, süratle “Enerji Dairesi” yasasını hazırladıklarını ve bunun Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, Akaryakıt istasyonlarının grev açıklamasına ilişkin de konuştu:

Amcaoğlu, “Ben göreve başladığımda akaryakıt istasyonlarındaki yaşanan kuyrukları biliyorsunuz. İki tarafın temsilcileri ile görüştük. Bazı sıkıntılar vardı. Konuyu masaya yatırdık. Hemfikir bir şekilde masadan ayrıldık. Asla böyle bir eylem olmayacak. Bir emirname yayımladık, Akaryakıt istasyonları her sabah saat 08.00 de açılacak gece saat 22.00 de kapanacak. Tedarikçi firmalar da mutlaka stoklarında yakıt bulunduracaklar. Her 15 günde bir de toplanarak yeniden değerlendirme ve yapılanma yapacağız” dedi.