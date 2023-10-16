Yoğun katılım oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Girne İlçe Başkanlığı partilileri Karşıyaka’da düzenlediği kahvaltıda bir araya getirdi. Ramazan Karal başkanlığında ki YDP Girne İlçesinin yaptığı organizasyonda yaklaşık 400 partili bir araya geldi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı Hükümet icraatlarına değinerek; ”Önümüzde 2027 yılına kadar devam edecek istikrarlı bir dönem var. Bu dönemde kronikleşmiş sorunları çözüp, gerekli reformları yapacağız. Bu reformları yaparken mevcut iç statükonun baş savunucuları sendikalar, STÖ’ler ve muhalefet partileri ile mücadele edeceğimizi biliyoruz buna da hazırız…”

Arıklı YDP’nin bir misyon partisi olduğunu ve köklerinin 1980’li yıllara kadar uzandığını belirterek; “YDP’nin Kıbrıs Türk siyasetindeki özgül ağırlığı vekil sayısı ile ölçülemez. YDP küllerinden doğan bir partidir…”dedi.

YDP’de küskünlerle tekrar kucaklaşıldığını söyleyen Arıklı, ”Taş yerinde ağırdır. Biz 21 ay önce bu partiden ayrılan arkadaşlarımızla kucaklaşıp daha güçlü ve inançlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.