Bini aşkın sürücü suç işledi

Kuzey Kıbrıs’ta son 7 günde meydana gelen 79 kazanın bilançosu ağır oldu. Kazalar sonucu bir can kaybı olurken, 18 kişi yaralandı. Kazaların maliyeti ise 3 milyon lirayı aştı. Küçük bir ülkede kazaların ardı arkası kesilmezken, sürücülerin yine kuralları ihlal ettiği de ortaya kondu. Bir haftada denetlenen bin 311 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Polis yaptığı açıklamada 8-14 Mayıs tarihleri arasında 79 kaza meydana geldiğini, bir can kaybı olduğunu, 18 kişinin yaralandığını belirtirken, yaklaşık 3 milyon 350 bin TL’lik hasar tespit edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre; kazaların 31'i Lefkoşa, 17'si Gazimağusa, 22'si Girne, 3'ü Güzelyurt ve 6'sı İskele'de meydana geldi.

Yine sürat ilk sırada

Öte yandan ülke genelinde 8-14 Mayıs tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde bin 311 trafik suçu rapor edildi. Polis açıklamasına göre, sürücülerin 363'ü süratli, 10'u tehlikeli, 25'i dikkatsiz, 115'i seyrüsefer ruhsatsız, 7'si sürüş ehliyetsiz, 115'i emniyet kemersiz, 48'i muayenesiz, 33'ü sigortasız, 38'i alkollü, 5'i “A” yol kullanma izinsiz, 3'ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 236'sı seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 109'u trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 8'i trafik ışıklarına uymamaktan, 3'ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 3'ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 190'ı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, 01:00