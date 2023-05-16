Yollarda can güvenliği kalmadı

Lefkoşa’da dün sabah meydana gelen kaza, yaya geçidinde yürürken bile can güvenliğinin olmadığını gözler önüne serdi.

Kucağında 3 yaşındaki oğluyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Hakan Sal’a, yaya geçidinde araba çarptı.

Yaralanan baba ve oğlu, hastanede tedavi altına alınırken, sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza dün saat 09.30'da Bedrettin Demirel Caddesi'nde oldu.

İbrahim İnanlar (E-52) yönetimindeki GY 596 plakalı araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada caddedeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, kucağındaki 3 yaşındaki oğlu Salih Sal ile birlikte yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hakan Sal'a çaptı.

Kazada yaralanan yaya Hakan Sal ile ve oğlu Salih Sal'ın tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki devam ettiği, araç sürücüsü İbrahim İnanlar'ın ise tutuklandığı kaydedildi.

Artaç takla attı, yaralanan olmadı

Lefkoşa - Girne anayolunda dün öğeden sonra meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza, KG 799 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyreden Solomon Oladele Onifade’nin (E-22), dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıkması sonucu gerçekleşti. Polis açıklamasına göre, araç, ön kısmı ile taş duvara çarptıktan sonra takla atarken, kaza sonucu yaralanan olmadı.