Cüzdanına sakladı

Lefkoşa’da düzenlenen Huzur Operasyonu kapsamında, uyuşturucu madde ve reçeteye tabi ilaçla yakalanan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim ile Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama kararı alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Operasyon sırasında polisleri görünce kaçmaya çalışan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim’in cebinde olan cüzdanda uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Polis memuru; 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.55 sıralarında, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yürütülen operasyon sırasında JM 193 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim’in ekipleri görünce araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlının alıkonulmasının ardından yapılan üst aramasında, şortunun cebindeki cüzdanda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; araç sürücüsü Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim’in aracında yapılan aramada ise orta konsolda 2 adet yeşil reçeteye tabi 300 mg Lyrica marka film tablet ele geçirildiğini; her iki zanlının da olay yerinde tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu; ele geçirilen maddelerin analizinin yapılacağını ve zanlıların reçeteli ilacı bulundurmaya yetkili olup olmadıklarının araştırılacağını ifade ederek, 2 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme; talebi kabul ederek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

