Çarşı zorda

Abdullah SUİÇMEZ

Kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancı turistlerin sayısında ciddi azalmaların olduğunu belirten Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da faaliyet gösteren esnaf, gelenlerin de pahalılık yüzünden alış-veriş yapmadığını ifade ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ın pahalı bir yer olduğuna dikkat çeken esnaf, iş yapamaz duruma gelindiğini söylüyor ve yetkilileri ciddi önlemler almaya çağırıyor.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçen turistlerin bölgedeki tarihi yerleri gezdiğini, çok az bir kısmının yemek veya içecek aldığını belirten esnaf, az karla iş yapmaya çalıştıkları halde satışların yok denecek kadar azaldığını ifade ediyor. Esnaf, bu durumun devam etmesi halinde bölgede devren-satılık iş yeri sayısının artacağı uyarısında bulunuyor.

Ne dediler?..

Özkan Yertayfur

“İşlerimiz son zamanlarda kötü, çoğumuz siftah yapmıyor. Gelen yabancıların sayısı azaldı, gelenler de pek alış-veriş yapmıyor. Buna karşın esnafın yaşaması için kapıların açık olması şarttır. Daha fazla kapı açılmasını da bekliyorum. Metehan’da insanlar sıcakta arabada geçiş yapmak için beklerken pişiyor. Durum böyle olunca da buraya gelmekten vazgeçiyor. Coronavirüs pandemisinden sonra en kötü dönem yaşanıyor.”

Faysal Dağdelen

“Arasta esnafının işi çok zor çünkü turist yok. Asgari ücret yükselince pahalılık da arttı ve işler daha da kötüleşti. Esnaf çıkmaza girdi. Herkesin beklentisi turist gelmesidir, turist olmayınca esnafın umutları da bitiyor.”

Şakir Raman

“Turistler artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Çünkü kuzey fiyat olarak artık cazip değil. Her şey çok pahalı oldu. Eskiden yemeklerimizi uygun buluyorlardı şimdi ise almıyorlar. Sadece bakıp geçiyorlar. Kuzeydekiler bile güneye gidip alışveriş yapıyor.”

Mustafa Yüksekbaş

“Arasta esnafı müşteri bekliyor. Turist sayısı azaldı, işler durdu. Bazı arkadaşlar acaba bu durum sıcaklardan dolayı mı diye soruyor. Belki onun da etkisi var ama esas sorun yabancıları bizim tarafa çekemiyoruz. Çarşıyı ucuzlatmalıyız. Arasta boş kaldı.”

Şaziye Kofalı

“40 yıldır çarşıdayım. Fiyatları normal tutarsan, fahiş etiketler koymasan iyi-kötü satış yapılabilirsin ama eski işlerimiz yok. Eskiden müşterilere yetişemezdik. Şimdi o günleri mumla arıyoruz. Yetkililer yaşadığımız sıkıntıları görmeli.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Çarşı boş kaldı, ülkeye gelen turist azaldı. Lokmacı’dan gelenler genelde tur atıp gidiyor. Daha önce güneyden gelişler çok fazlaydı. Güney yönetimi bunu görünce önlem aldı; vergileri düşürdü ve vatandaşlarını ülkelerinde tuttu. Biz ise yerimizde saydık, önlem almadık.”