Her şeyi itiraf etti

Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis, Leonard Tocechukwu Obi’nin Gönyeli’deki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.

Zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 3 bin TL karşılığında 10 gram olarak aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 28 Eylül 2021 tarihinde Gönyeli’de ikamet eden Leonard Tocechukwu Obi’nin evinde yapılan aramada 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan 6 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 3 bin TL karşılığında 10 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi, kayıp emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi onayladı.