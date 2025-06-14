Soruşturma tamamlandı

Girne’de bir marketin önünde bulunan hintkeneviri türü uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilerek tutuklanan Necati Bal dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi ilaçlar, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ile şırınga bulunarak emare alındığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Necati Bal’ın Girne’de meydana gelen “İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket ve kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; 2 Haziran 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir marketin giriş kapısı önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından içerisinde bir gram ağırlığında içime hazır hintkeneviri olan sigara paketi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; incelenen kamera görüntülerinde sigara paketinin Ceyda Nur Kiraz tarafından düşürüldüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis; zanlı Kiraz’ın tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturmanın ardından teminata bağlandığını kaydetti. Polis memuru; yapılan araştırma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Necati Bal’ın da tutuklandığını ve işlediği suçu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Hassas teraziyle yemeklerini tartıyormuş!

Polis memuru; zanlı Necati Bal’ın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yetkili makamdan izinsiz 10 adet Proton Labs marka Steroid ilaçlar ile ikametgahın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile şırınga enjektör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlının ikametgahında bulunan ilaçların kendisine ait olduğunu Türkiye’den getirdiğini, hassas terazi için ise yemeklerini tartmak için kullandığını söylediğini açıkladı. Polis; şırınga enjektör için ise Steroid ilaçlarını onunla kullandığının bilgisini verdiğini kaydetti.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemelerde ise mesele ile ilgili tutuklanan Ceyda Nur Kiraz ile görüşmelerinin ve yazışmalarının olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis; soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını ve çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına; 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

