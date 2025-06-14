200 uçakla vurdu

İsrail’in, İran’a yönelik saldırısı dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Saldırılarda ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanının yanı sıra 6 bilim adamı hayatını kaybetti.

İsrail’in, İran’a yönelik hava saldırısına 200 uçağın katıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada “İran’a 60 günlük süre vermiştim. Bugün 61’inci gün” dedi ve bundan sonraki saldırıların daha acımasız olacağı uyarısında bulundu.

'Yükselen Aslan'

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için 'Yükselen Aslan' saldırısını başlattıklarını duyurdu. İsrail’in, İran’a yönelik hava saldırısına 200 uçağın katıldığı bildirildi. İsrail, önceki gece düzenlediği saldırıların ardından dün gün içerisinde İran şehirlerini bombalamaya devam etti.

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Son saldırılarda en az 20 üst düzey komutanın öldüğü öne sürüldü.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı. Nournews haber sitesi, Tahran'da 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin yaralandığını yazdı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, Tebriz'de can kaybını 18 olarak duyurdu.

İran "Gerçek Vaat 3" operasyonu gerçekleştirdi

İran, İsrail'e "Gerçek Vaat 3" operasyonunu gerçekleştirdi. Yüzlerce füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füzelerinin büyük bir kısmını yok ettiklerini açıkladı.

Netanyahu, "İran hiç bu kadar zayıf olmamıştı. İran halkına rejime karşı ayaklanması için bir fırsat" dedi. Netanyahu, "Sizinleyim, İsrail halkı sizinle" dedi.

İsrailliler sığınaklara kapandı

İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.

İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, ülkenin tamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı.

İsrailli yetkilinin aktardığına göre İran'ın saldırısının püskürtülmesinde ABD güçleri de rol aldı.

Trump durumu değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

İki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini kaydeden Trump, "(Bu anlaşmayı) yapmalılardı. Bugün 61. gün." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Tahran yönetimine ne yapmaları gerektiğini söylediğine ancak istediği noktaya gelinemediğine işaret ederek "Belki de şimdi ikinci bir şansları vardır." değerlendirmesini yaptı.