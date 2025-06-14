Suçlarda artış var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2023 yılında çalıştığı şirketten 60 bin TL çalan, teminatla serbest bırakıldıktan sonra yine aynı suçu işleyen Ömer Deveci hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Sanığın bir yıl arayla iki kez aynı suçu işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç; Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan sanığın 26 Kasım 2024 ve 4 Ocak 2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Yargıç; sanığın çaldığı toplam para miktarının 86 bin 706 TL olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yargıç; yapılan araştırma sonucu sanığın 2023 yılı Temmuz ayında da Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 60 bin TL çaldığı için tutuklanarak, “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığının belirlendiğini açıkladı. Yargıç; sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Sanığın mahkûm olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yapan yargıç; bu suçun gün geçtikçe arttığını ve mahkemelerin gündemini meşgul ettiğini belirtti.

Ciddi ve yaygın suçlar için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden yargıç; sanığın bu suçları iki kez işlemesini de aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç; meblağların yüklü miktarlar olduğunu ifade ederek, sanık tarafından işlenen suçun vahametini artıran hususlar olduğunu dile getirdi.

Yargıç; “Bu hususlar ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınır” dedi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç; oy birliği ile üç buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Ömer Deveci, 2023 yılı Temmuz ayında Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 63 bin 963 TL parayı çaldığı için tutuklanarak, müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlanmıştı.

Sanık, teminata bağlıyken Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalıştığı dönemde 26 Kasım 2024 ve 4 Ocak 2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde ettiği 86 bin 706 TL’yi çalmıştı.