Demir yığınına döndü

Abdullah SUİÇMEZ

Beyköy'de Turgut Onbaşı Sokak'ta park halinde bulunan araçta, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Beyköy'de Turgut Onbaşı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında park halinde bulunan Mustafa Çağ'ın kullanımındaki GE 544 plakalı salon araçta, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda, bahse konu araç ve olay yerinde bulunan plastik bir çöp bidonu tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

