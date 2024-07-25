Tablo iç karartıcı

Ülkede son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında; 2 can kaybı oldu, 23 kişi yaralandı, çeşitli suçlardan 2 bin 469 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı, 15-21 Temmuz tarihleri arasındaki kazalar ve rapor edilen trafik suçlarına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, hafta içerisinde ülkede toplam 61 kaza yaşandı. Bu kazalardan 2’si ölüm, 19’u yaralanma ve 40’ı hasarla sonuçlandı.

Ölümlü kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda 23 kişi yaralandı.

Kazaların 18’i süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 7’si diğer etkenler sebebiyle oldu.

Kazaların 12’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 26’sı Girne, 2’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de meydana gelirken; kazalarda oluşan toplam hasar miktarı ise 5 milyon 837 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.

10 sürücü tutuklandı

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 579 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 469 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 253 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü tutuklandı.

Bahse konu dönemde rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürat: bin 14; mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 285; tehlikeli sürüş; 13; dikkatsiz sürüş:28; seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 277; sürüş ehliyetsiz araç kullanmak:16; alkollü içki tesiri altında araç kullanmak:52; sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 171; emniyet kemeri takmadan araç kullanmak:138; trafik levha ve işaretlerine uymamak:117; trafik ışıklarına uymamak:7; muayenesiz araç kullanmak:99; sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak:64; yolcu taşıma 't' işletme izinsiz araç kullanmak:10; özel eşya taşıma 'b' işletme izinsiz araç kullanmak: 13; tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak:2; koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak:13; ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak:18; diğer suçlar:417.”

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 10:54