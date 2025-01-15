Herkes kendini korumalı

Ömer KADİROĞLU

Son zamanlarda grip vakalarında yaşanan artış nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirirken, vatandaşlar da kendi önlemini aldı. Kalabalık yerlere girmemeye özen gösteren vatandaşlar, beslenmesine de dikkat ederek, gripten korunmaya çalışıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Soğuk havalarda dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz, kalabalık ortamlara girmiyoruz. Bu aralar grip vakaları arttı, mümkün olduğunca kimse dışarı çıkmasın ve evinde kalsın” dedi.

Ne dediler…?

Fikret Gül

“Grip ve enfeksiyon vakalarında artış var ancak çok şükür ben ve yakınlarımda böyle bir durum şu an için yoktur. Soğuk algınlığı ve gribe karşı kendimi korumak için yediğime içtiğime dikkat edip spor yapıyorum. Grip durumunda ben kendim ilaç kullanmayı tercih etmiyorum ancak eşime veya torunlara ilaç lazım olduğu zaman bulmakta güçlük çekiyorum. Gripten dolayı henüz hastaneye gidecek kadar kendimi kötü hissetmedim.”

Caner Kızılörs

“Son günlerde grip ve enfeksiyon vakalarında artış var ancak şu an için ben ve ailem bu sorunla karşı karşıya değiliz. Hastanelere ve topluma baktığımızda evet bir artış yaşanıyor. Kendimi gribe karşı korumak amacıyla vitamin alıyorum, beslenmeme dikkat ederek ve fazla bulaş riski olan ortamlara girmemeye özen gösteriyorum. Çok şükür ne ben ne ailemden biri grip nedeniyle hastaneye başvurmadık. Gribin tedavisinde kullanılan ilaçları ve vitaminleri eczanelerde kolaylıkla bulabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.”

Nurten Kutay

“Grip vakalarında ciddi bir artış var ancak çok şükür ben de ailemden biri de şu an için hasta değildir. Kendimizi gribe karşı korumak amacıyla soğuk havalarda dışarıya pek fazla çıkmamaya ve çıktığımız zaman ise kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösteriyoruz. Grip nedeniyle hastaneye başvurmadık ve gribin tedavisinde kullanılan ilaçları da eczanelerden rahatlıkla bulabiliyoruz.”

Kader Aygül

“Son günlerde grip ve enfeksiyon vakalarında artış var. Benim de ailemde griple mücadele eden hastam var. Ses değişikliğine neden olan ağır bir grip yaşanıyor. İlaç kullanmaktan çok doğal şeyleri tercih ediyorum ve bol narenciye ve çaylar tüketiyorum. Pandemi döneminde çok ağır bir corona sürecim olmuşu. Çok ihtiyaç olması halinde de gerekli olan ilaçları eczanelerden bulabiliyorum. Ne kendim ne de ailemden biri şu ana kadar grip nedeniyle hastaneye başvurma durumumuz olmadı.”

Nuri Talas

“Son günlerde grip vakalarında bir artış söz konusudur. İki hafta önce çocuklarım da gribe yakalandılar. Yüksek ateşle 3-4 gün sağlık sorunu yaşadılar ve ilaç tedavisi uygulayıp atlattılar. Kendimi gribe karşı kalabalığa girmeme girdiğim zaman da mesafeli olarak korumaya çalışıyorum. Grip nedeniyle şu ana kadar hastaneye başvurmadım. İhtiyaç olması halinde ilaçlarımızı eczanelerde rahatlıkla bulabiliyorum.”

Burcu Meç

Grip ve enfeksiyon vakalarında bir artış var ancak ben ve ailemde çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Benim iki çocuğum var ve olabildiğince hijyen kurallarına uymaya özen gösterip hava durumuna göre giyinmeyi tercih ediyoruz. Gribe karşı kendimizi korumak amacıyla kalabalık yerlerde çok fazla vakit geçirmemeye özen gösteriyorum. Gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlara ihtiyacımız olduğu zaman eczanelerden rahatlıkla bulup alabiliyoruz.”

Eyüp Benek

“Artan grip vakaları karşısında şu an için ben ve ailemden herhangi biri bir olumsuzluk yaşamadık. Gribe karşı kendimizi korumak amacıyla kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmamaya çalışıyoruz ve dinlenmeme, beslenmeme dikkat ediyorum. Tüm bunların dışında da artmaya devam edecek olan grip vakalarına karşı maske takmaya başlayacağız. Bu güne kadar grip nedeniyle hastaneye başvurmadım. Genelde ayakta atlatıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman grip ilaçlarını eczanelerden rahatlıkla bulabiliyoruz.”

Mustafa Hacıhasanoğlu

“Grip vakalarında ciddi bir artış var ve şükürler olsun ben ve ailemde bu sorun şu an için yoktur. Gribe karşı kendimizi grip aşılarıyla korumaya dikkat ediyoruz. Şimdiye kadar grip nedeniyle hastaneye başvurma durumumuz olmadı. İhtiyacımız olduğu zamanlarda ilaçlarımızı eczanelerden rahatlıkla bulabiliyoruz.”

Mustafa Takipur

“Grip vakaları hızla artıyor. Ben gribe karşı kendimi hijyen kurallarına uyarak, mesafeli olarak korumaya çalışıyorum. Haberlerde grip vakalarında büyük bir artış olduğunu duyuyoruz. İlaç içmek yerine bitki çayları ile kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu güne kadar hastaneye grip nedeniyle başvurmadım. İhtiyaç olduğu zaman ilaçları eczanelerden bulabiliyoruz ancak ben genelde doğal tedavi yöntemlerini tercih ediyorum.”

Nuray Özer

“Artan grip vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta ben de çok ağır bir grip geçirdim. Diğer griplere benzemeyen bir grip yaşadım. Kendimi çay, çorba, nane limon tüketerek ve son raddeye kadar ilaç kullanmamaya dikkat edip korumaya çalışıyorum. İlaçlarla da tedavi olmamız gereken durumlarda eczanelerden ihtiyacımız olan ilaçları bulabiliyoruz ancak ben ilaç tüketmeyi tercih etmiyorum.”