Herkes zorda

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşların önemli bir kısmı yeni hükümetten öncelikle piyasanın denetlenmesini ve pahalılığın önlenmesini istiyor. Devlet kurumlarının çalıştırılması ve halka hizmet verilmesini de isteyen vatandaşlar “vergimizi ödüyorsak, hizmet bekleme hakkımız vardır” diyor.

UBP-DP-YDP hükümetinin beklentileri dikkate alarak iyi işler yapabileceğine inananlar kadar, umutsuz olduğunu söyleyenler de var. Özellikle Coronavirüs salgınıyla mücadele yüzünden ekonomik çarkın durduğuna dikkat çeken vatandaşlar, sıkıntıları atlatmanın kolay olmayacağına dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

İbrahim Özkurt

“Yeni hükümet umarım halkın yararına olur. Oluşturulan kabineyi iyi buldum. Oluşturulan bu hükümetin iş yapacağına inanıyoruz. Kurulan hükümetten ilk olarak beklentimiz devlet dairelerinin daha verimli hizmet vereceği bir duruma getirilmesidir. Diğer yandan piyasada oluşan bu pahalılıkla ilgili ve halkın yararına olacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Firdevs Özkurt

Yeni kurulan hükümeti beğendim umarım halkın yararına çalışmalar yaparlar. Piyasa o kadar çok pahalı ki alışveriş yapamaz duruma geldik. Yeni kurulan hükümetin halkın sağlığı ve ekonomisini koruyacak çalışmalar yapmaları gerekiyor. Kurulan hükümetin hayırlı olmasını diliyoruz.”

Ozan Tilki

“Hükümet nihayet kuruldu. Yeni oluşturulan kabineyi gördük ancak henüz yeni olduğu için önce yapacakları işleri görmemiz gerekiyor. Yeni kurulan hükümetten beklentimiz halka hizmetleri tam olarak vermesidir. İnsanların ekonomilerinde sıkıntılar oluştu ve bu sıkıntıların çözümü için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Sabri Uskan

“Hükümet konusunda yorum yapabilmemiz için ilk olarak yapacakları çalışmaları görmemiz gerekiyor. Uzun bir süredir hükümetin olmaması kötüydü umarım kurulan hükümet toplumun yararına olur. Yapılacak birçok iş var ve karar alıp denetleme ve yasa konularında yarım kalan işler var. Şu anda en önemli konu sağlıktır ve bu bağlamda yeni kurulan hükümetten sağlık alanında çalışmalar yapmasını bekleyeceğiz. İkinci olarak da ekonomik çalışmalar yapmaları ve halkın yaşadığı zorlukları olabildiğince ortadan kaldırmak için çalışılmalıdır. Yeni hükümetin herkese hayırlı olmasını dilerim.”

Oktay Cihanlı

“Memleketin halini hiç iyi görmüyorum. Birçok sebepten dolayı kurulan hükümetin fiyasko olduğunu söylemek istiyorum. Öyle veya böyle hükümet kuruldu. Yeni kurulan hükümetten tek beklentim var yasayı değiştirerek ülkeyi hemen seçime götürmeleridir.”

Ali Kolkasoğlu

“Yeni hükümet kuruldu ancak her zaman olduğu gibi pek bir ümidim yok. Kabine güzele benziyor. Biraz sıkıntılı bir kabine oldu ancak zamanla ne yapacaklarını göreceğiz. Yeni kurulan hükümetten ilk beklentimiz; bütçenin düzeltilmesi, fiyatların düzenlenmesi ve daha yaşanabilir bir ortamın sağlanmasıdır. Hayırlı olmasını dilerim.”

Hüseyin Çiftçioğlu

“Yeni hükümet sonunda kuruldu ancak çok uzun süre gitmeyeceğini düşünüyorum. En fazla 4 veya 5 ay gidecektir. Oluşturulan kabine fena değil. Artık yapacakları icraatlarla ne kadar iyi olacaklarını göreceğiz. Kurulan hükümetten ilk beklentimiz halk için çalışmalarıdır.”

Hüseyin Küçük

“Yeni hükümet sonunda kuruldu ve hayırlı olmasını dileriz. Oluşturulan kabinenin icraatlar yapacağına inanıyorum. Oluşturulan hükümetten ilk beklentimiz piyasadaki pahalılıkla ilgili çalışmalar yaparak bir denge oluşturmalarıdır. Bugünden yarına her şey pahalı oluyor ve buna bir çözüm üretmelerini bekleyeceğiz.”

Safer Yalkut

“Sonunda hükümet kuruldu ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulan kabinede ağır insanlar kabine dışında kalmıştır. İnşallah bu kez de onlar küsüp de hükümeti bozmazlar. Oluşturulan kabineyi beğensek ne beğenmesek ne önemli olan halkın yararına çalışmalar yapmalarıdır ve bunu da zamanla yaşayıp göreceğiz. Oluşturulan hükümetten ilk olarak beklentimiz piyasadaki pahalılıkla ilgili çalışmaları ve halk sağlığı için icraatlar yapmalarıdır.”

Mesut Zararsız

“Sonunda hükümet kuruldu ancak kabinede kimlerin yer aldığını takip etmedim. Kurulan hükümetin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekonomik yönde ülke olarak ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve kurulan hükümetten beklentimiz bu sorunları ortadan kaldırıp halkın yararına olacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Hasan Yusufoğlu

“Hükümeti nihayet lütfettiler ve kurdular. Kabine hakkında bilgim yok ancak bunların tek derdi koltuk kavgasıydı. Ülkede bu kadar sorun varken bunlar ben onunla kurmam ben şunu istemem şeklinde davranışlarla kötü bir süreç yaşandı. Kamuda verimliliğin artırılması için çalışmalar yapmalarını ve piyasadaki pahalılıkla ilgili çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Mutlu Ateş

“Hükümet nihayet kuruldu. Bu güzel bir durumdur. Bugüne kadar kurulamaması ülke için iyi bir durum değildi. En kötü hükümet hükümetsizlikten daha iyidir. Oluşturulan kabinede sadece Milli Eğitimde bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. İşi bilen işin mutfağında olanların o makamlarda olmalarını beklerdik. Ülke olarak çok fazla sorunlarımız var ve bu sorunların aşılması için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Feride Kurtarankartal

“Hükümetin kurulması iyi oldu. İnşallah başarılı bir şekilde ülkeyi seçime kadar götürürler. Kurulan hükümetten ilk olarak beklentimiz piyasadaki pahalılıkla ilgili çalışmalar yapmasıdır. Bu konularda plan yaparak halkın refahı için çalışmaları gerekiyor. Oluşturulan hükümetin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Ali Göktepe

“Hükümet kuruldu ve kabineyi beğenip beğenmemekten ziyade ne yapacaklarını, halk için nasıl çalışmalar yapacaklarını görmek gerekiyor. Kurulan hükümetten ilk beklentimiz asgari ücretle ilgili iyi bir çalışma yapmalarıdır. Halk için çalışarak ülkeyi seçime kadar götürmelerini dileriz.”

Nevzat Erkoç

“Hükümet uzun bir süre sonra kuruldu ve hayırlı olmasını diliyorum. Oluşturulan kabine güzel ancak önemli olan verecekleri hizmettir. Kurulan hükümetten ilk beklentimiz yarım kalan işlerin tamamlanması ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapılmasıdır. Uzun bir süre hükümetsiz kaldık ve birçok iş aksadı bunların yeni hükümet tarafından kısa sürede tekrardan yoluna konulmasını bekliyoruz.”