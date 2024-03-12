Herkesi yaktı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden ‘yolsuzluk ve sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakanlardan, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

Kemal Dürüst dün ağır teminat koşuluyla ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dürüst 400 bin TL nakit teminat yatırırken, 4 kefilin birer milyon liralık kefalet senedi imzalaması üzerine 19 gün sonra evine gitti. Mahkeme; Dürüst’ün yurt dışına çıkışını yasaklarken 2 haftada bir kez polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasını emretti.

Mahkeme Dürüst’ün kimlik ve seyahat belgelerine de el konulmasını emretti.

Öte yandan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük hissedarı Serdal Gündüz’ün asistanı Berke Özbek de tutukluluk süresinin dolmasıyla dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Dürüst teminat duruşmasına çıkarıldı

Polis Genel Müdürlüğünün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün ilk olarak 6 gün ek tutukluluğun ardından KSTÜ Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Vekili Dürüst’ün davası görüşüldü.

Özbaylı, Dürüst’ün “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme ve suç gelirinin aklanması” suçlarından tutuklandığını hatırlattı.

Özbaylı, Dürüst’ün yargılanacağı suçların ağır ceza mahkemesi yetkisine giren suçlar olduğunu hatırlattı.

Özbaylı, gelinen aşamada zanlının tahkikata etki etme olasılığının olmadığını kaydetti.

Zanlının avukatı Doğa Zeki, talebe itirazları olmadığını kaydetti ancak müvekkili hakkında yapılan tüm iddiaları reddettiklerini yineledi.

Mahkeme, kemal 400 bin TL nakit teminat, KKTC vatandaşı 4 kefilin birer milyon TL’lik senet imzalaması, yurtdışına çıkış yasağı, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması ve 2 haftada bir ispat-ı vücut koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Asistan 4 gün daha tutuklu

Dürüst’ün ardından KSTÜ Genel Sekreteri Asistanı Berke Özbek’in davası görüşüldü.

Özbaylı, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme”, “suç gelirini aklama”, “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

Özbaylı, zanlının, okul tarafından ödemeleri yapılmış olmasına rağmen, 2 daireye ilişkin öğrencilerden kira bedeli aldığını ve bu kiralardan 159 bin TL ve yaklaşık 5 bin ABD doları temin ettiğini belirtti.

Bunun yanında zanlının okul hesabından sahte belgeyle çeşitli miktarlarda para temin ederek kendi hesabına ve şu anda hükümsüz tutuklu olan Genel Sekreter’in hesabına aktardığını söyleyen Özbaylı, Genel Sekreter’in talimatıyla da başkalarına ait imza kaşesi bastığı tespitini paylaştı.

Zanlının emare olarak alınan cep telefonundaki bulgulara ilişkin de soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özbaylı, cep telefonunda bulunan “yırt ve yak” mesajlarına dikkat çekti.

Genel Sekreter ve zanlının beraber hareket ettiğinin aşikar olduğunu dile getiren Özbaylı, zanlıya ilişkin 26 ifadenin alındığını, 22 ifadenin daha alınması gerektiğini ifade etti.

Yeni şikayetler var

Özbaylı, zanlıya ilişkin dün yeni bir şikayetin de geldiğini ve bunun soruşturmasına başladıklarını söyledi.

Zanlı avukatı, müvekkilinin pozisyonu gereği bir yetkisi olmadığını, tüm yaptıklarını Genel Sekreter’in talimatıyla yaptığını söyledi.

Mahkeme, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.