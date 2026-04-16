Durum kontrol altında

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel, Çayhan Düzü bölgesinde durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Çayhan Düzü bölgesinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan aldığı bilgiye göre; Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükûnetin hakim olduğunu vurguladı. Erhürman, iletişim ve diyaloğun devam ettiğini kaydetti.

Bu bilginin BM Barış Gücü tarafından da teyit edildiğini kaydeden Erhürman, “An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı'nın sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.” dedi.

Birkaç hafta önce bölgede ortaya çıkan ve güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın, böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir. Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Üstel: KKTC tüm tedbirleri kararlılıkla alır

Başbakan Ünal Üstel, Çayhan Düzü bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin “KKTC, egemenlik hakları söz konusu olduğunda tüm tedbirleri kararlılıkla alır.” dedi. Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve halkımızın tarım ile hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Çayhan Düzü bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, tarafımızca ve güvelik güçlerimizce dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Rum tarafında görülen şap hastalığı gerekçe gösterilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının söz konusu bölgede yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirten Üstel, güvenlik birimlerinin bu girişimlere karşı gerekli tedbirleri derhal aldığını ve sahadaki durumu kontrol altına aldığını ifade etti. Üstel, yaşanan gelişmeler süresince herhangi bir olay veya askeri hareketliliğin meydana gelmemiş olmasını, güvenlik birimlerinin sağduyulu yaklaşımı ve etkin koordinasyonunun bir sonucu olarak değerlendirdi.

BM: Pile’de durum sakin

Birleşmiş Milletler (BM) Pile’de durumun sakin olduğunu bildirdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Pile’de durum sakinliğini koruyor. BM Barış Gücü UNFICYP, bölgede devriye görevini yerine getiriyor ve gelişmeleri yakından izliyor.” denildi.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne de tarafları itidalli davranmaya davet etti.