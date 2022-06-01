Hıçkıra hıçkıra ağladı

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde sekreter olarak görev yaptığı dönemde çek sahteleyerek, hesaplarda yetkisiz ve usulsüz olarak aktarma yaparak 2 milyon 651 bin TL parayı çaldığı tespit edilen Türkan Gürler hakkındaki yargı süreci 5 yıl sonra tamamlandı.

Mali polisin hesaplarda yaptığı inceleme sonucu suç işlediği tespit edilerek tutuklanan ve 16 Haziran 2017 tarihinde Girne’de mahkemeye çıkarılarak yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan sanık dünkü karar duruşmasında 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın “Müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” suçlarından yargılandığı ve suçlu bulunarak mahkum edildiği açıklandı.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın uzun bir süreç içinde kurumların denetim yükümlülüğü zafiyetinden cesaret alıp, bu suçu işlediğini belirtti.

Soytaç, sanığın aleyhine 87 dava getirildiğini, söz konusu suçların çoğunu çek sahteleyerek gerçekleştirdiğini söyledi. Çek sahteleme suçunun ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen suç türlerinden biri olduğunu ifade eden Soytaç, bu suça uzun süreli hapis cezaları öngörüldüğünü belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.