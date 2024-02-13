Hilal bunu  beklemezdi

Ercan Havaalanı’nda bir yolculunun valizinden kıyafet çalan 24 yaşındaki Hilal Dağcı, aylar sonra ülkeye geri gelince yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan dolayı hazır dava dosyası bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiği ancak şimdiye kadar ülkede olmadığı için yakalanamadığı belirtildi.

Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valizden maddi değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

