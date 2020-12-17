Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi tutuklarken, 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ilk etapta Nijerya uyruklu Augustine Uwadio Ubebe’nin gözaltına alındığı, ardından Atong Herbert ve Stanley Akbor’un yakalandığı belirtildi.

Haklarında soruşturma başlatılan 3 zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 15 Aralık 2020 tarihinde, Augustine Wwadio Ubebe’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldıklarını söyledi. Üreten, zanlının, Gazimağusa’da bir apartman girişinde tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada elindeki poşette bulunan parfüm kutusu içerisinde, 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Üreten, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, uyuşturucu maddeyi Atong Herbert’ten aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Akbor satıcılıkla suçlanıyor

Atong Herbert’in de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Üreten, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Stanley Akbor’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Üreten, Stanley Akbor’un evinde tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada yatak odasında bir gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden Üreten, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.