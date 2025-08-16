Ciklos’ta panik

Girne’ye bağlı Ciklos mevkii ile Doğanköy arasındaki dere yatağında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik hattının ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden olurken, makilik alan ve çam ağaçları zarar gördü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, felaketin önlendiğini belirterek, yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise vatandaşlara bahçe temizliğinden çıkan ot ve dalların rastgele bırakılmaması uyarısında bulundu.

Tüm ekipler seferber oldu

Polisten verilen bilgiye göre; yangın saat 10. 45 sıralarında Ciklos mevkii ile Doğanköy arasındaki dere yatağında çıktı.

Yangına; polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Girne Belediyesi zabıta ekipleri, askeri personel ve iş makineleri müdahale etti. Yangında dere yatağındaki makilik alan, çam ağaçları zarar gördü.

Sivil Savunma Teşkilatı, yangının elektrik hattının ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıktığının tahmin edildiğini bildirdi.

Felaket önlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındığını, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde felaketin önlendiğini vurguladı. Çavuş, yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulunarak, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nın önemine değindi. Yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ucuz atlattık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise taşeron ekiplerin ilk müdahalesiyle başlayan söndürme ça-lışmalarının kısa sürede başarıya ulaştığını belirterek, vatandaşlara bahçe temizliğinden çıkan ot ve dalların rastgele bırakılmaması uyarısında bulundu. Şenkul, “Kentimizi ve ülkemizi evimizin içi gibi ko-rumalıyız. Ucuz atlattık ama her zaman böyle olmayabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025, 09:58