Niyeti öldürmekti

Yeşilırmak’ta bir restoranın mutfak kısmında T.Ç.’ye iki baltayla saldırdıktan sonra denize atlayıp yüzerek kaçmaya çalışırken yakalanan Sami Fehim ile suç ortağı olan Asya Fehim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Sami Fehim’in baltayla, Asya Fehim’in ise tavayla T.Ç.’nin kafasına vurduğu açıklandı. Zanlı Sami Fehim tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, Asya Fehim teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 12 Ağustos 2025 tarihinde, saat 12.10 sıralarında, Yeşilırmak’ta Şehit Günfer Hasan Sokak’ta meydana geldiğini söyledi.

Polis, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.Ç. (E-44) ile Fehim’in birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiklerini açıkladı. Polis, akabinde Sami Fehim’in olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra geri geldiğini; olay yerinde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağına sığınan T.Ç.’nin başına, öldürmek kastıyla vurup balta ile vurup katle teşebbüs ettiğini kaydetti.

Polis; T.Ç.’nin kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu olay yerinde bulunan Asya Fehim’in de T.Ç.’nin kafasına demir tavayla vurduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, baltalı saldırıdan sonra olay yerinden ayrılan Sami Fehim’in denize girerek kaçmaya çalıştığını ancak sahil güvenlik ve polisin koordineli operasyonuyla denizde yakalandığını belirtti.

Balta, çekiç ve tava emare alındı

Polis memuru; olay yerinde yapılan incelemede iki balta, bir demir çekiç, bir tava ve kan örneklerinin emare olarak toplandığını söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru; 2 günlük sürede gerekli ifadelerin alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak; zanlı Sami Fehim’in tutuklu yargılanmasını, Asya Fehim’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; Sami Fehim’in bir ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Asya Fehim ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

