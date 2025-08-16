Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen “Kod 1000” operasyonunda, uyuşturucu tacirlerinin depo olarak kullandığı araçta 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, 100 gram toz madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 215 TL ile 640 Euro nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsa-mında 25 yaşındaki Çağrı Akartürk tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine başlatılan operasyon, okaliptüs ağaçlarının altında park edilmiş bir aracın takibiyle devam etti. Olay yerine gelen zanlı, araca bindiği sırada polis ekipleri harekete geçti. Zanlının kapıları kilitlemesi üzerine polis camları kırarak aracı açtı. Kelepçelenen zanlı, daha sonra koşarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yere düşerek ölçülü kuvvet kullanılarak yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos tarihinde Orta-köy’de okaliptüs ağaçlarının altında atıl bir şekilde bırakılan araçta uyuşturucu olduklarına dair bilgi aldıklarını ve Kod 1000 operasyonu düzenlediklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında pusu görevine başladıklarını; 14 Ağustos’ta zanlının araçla olay yerine geldiğini ve anahtarla ağaçların altındaki aracı açıp içeri girdiğini kaydetti.

Polisi görünce aracı kilitledi

Polis, zanlının araç içerisinde bir şeyler yaparken, ekiplerin yanına gittiğini, bu esnada aracı kilitlediğini açıkladı. Polis, camların kırılarak, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının bu kez de elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışırken, yere düştüğünü ve kısa süre sonra yakalandığını belirtti. Polis, araçta ve bagajda yapılan aramada 100 gram uyuşturucu olduğu düşünülen toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, hassas terazi, 3 bin 215 TL, 640 Euro, cam kavanoz buluna-rak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını; alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirerek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkeme talebi kabul etti.