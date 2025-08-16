Durumları iyi

Ercan - İskele anayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 17.15 sıralarında Ercan - İskele anayolu üzerinde kaza yaşandı.

Kazada, Abdurrahman Doğan, yönetimindeki PL 584 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Akova köyü cami kavşağına geldiğinde, önünde seyreden araçların yavaşlaması sonucu önündeki araca çarpmamak için yolun sağına geçti. Ardından, karşı istikametten gelen Yusuf Vuruşkan yönetimindeki ZM 659 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile PL 584 plakalı van araç yolun sağından çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan ZM 659 plakalı araç sürücüsü Yusuf Vuruşkan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tülin Vuruşkan, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Vuruşkan, yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Tülin Vuruşkan ise Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç takla attı, sürücü yaralandı

Öte yandan Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen kazada bir yaralandı, alkollü bir sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre; Girne-Tatlısu anayolunda, dün sabahın erken saatlerinde, 71 miligram alkollü olan Mehmet Beyazbayram (E-20), yönetimindeki JT 010 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, trafik levhasına ardından çelik bariyerlere de çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü araç kullandı, kaza yaptı

Lefkoşa’da önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 92 miligram alkollü olan Okan İş (E-26), yönetimindeki FP 109 plakalı araçla seyrettiği sırada, virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım bordür taşlarına ardından beton duvara da çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Aybolek Jorayeva (K-29), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Okan İş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.



