Hizmetleri unutulamaz

İngiltere’deki Kıbrıslı toplumun çınarlarından 90 yaşındaki Mustafa Gençsoy Londra’da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki yıldır sağlık sorunlarıyla uğraşan Gençsoy, on gün önce de Chelsea and Westminster Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Gençsoy’a uzun hastalığı süresince kendisine bakan yeğeni Savaş Yaşin, “Dayım 2 Şubat’ta 90’ına girecekti. Acımız büyük. Dayımla beraber yaşayan birisi olarak ben ve bakıma gelen hemşire Corona testinde negatif çıktık. Dayım organ yetmezliği sorunu yaşamasına karşın hastanede Corona’dan yaşamını yitirdiği belirtildi. Lefkoşa’da sevgili rahmetli eşi Omay Hanım’ın yanında toprağa vereceğiz” dedi.

Gazeteci Faruk Eskioğlu, “Londra’da Bizim’Kiler” kitabında topluma yön veren 100 isim içinde gördüğü Gençsoy’u “En eski derneğin en tecrübeli başkanıydı” başlığı ile şöyle anlatmıştı:

Mustafa Gençsoy Avrupa’nın en eski Türk Derneği Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin (KTC) 1971’den 2013’e kadar başkanlığını yaptı. Gençsoy’un yaşamı; 1951’de kurulan KTC, Kıbrıs’ta Türklerin var olma kavgasına Londra’dan omuz veren, toplumun göçmenlikten kaynaklı sorunlarını çözmeye çalışan ilk Türk derneği KTC ile örtüşüyor.

Mustafa Gençsoy’un hikayesi KTC’nin yarım asrı aşkın tarihiyle birebir örtüşüyor… Kendi yaşamını sorduğumuz Gençsoy, KTC’yi anlatmayı tercih etti…

Lefkoşa’nın kazası Peristerona’da 1931’de doğan Gençsoy, liseyi Lefkoşa’da bitirdikten sonra 1959’da da İstanbul Maçka Teknik Okulu’nda teknisyenlik diploması alır. 1960’da Londra’ya eğitim için gelir. Aynı yıl teknisyen olarak işe başladığı British Telecom’da 1991’de emekli oluncaya kadar çalışır.

Gençsoy’un KTC’ye gidip gelmeye başlaması ise Kıbrıs’ta 1963 Kanlı Noel’ine karşı ulusal tepkiyle başlar. 1970’de KTC’nin yönetimine “asbaşkan” olarak girer ve ertesi yıl da başkan seçilir. 2013’e kadar kesintisiz başkanlık yapan Gençsoy, yeniden yönetim kuruluna seçilmesine karşın başkanlık koltuğunu bırakmayı tercih eder.

Gençsoy, ilk göçmenlerin KTC’de toplanarak çocukların kültürlerini ve dillerini unutmadan bu topluma nasıl entegre olabileceklerini tartıştıklarını belirterek, “KTC bugün yapılan pek çok şeyin temelini 60 yıl önce atmıştı. İlk Türkçe okulların açılmasına da önayak oldu. Kıbrıs Türk’ünün bir diğer garantör ülke İngiltere’de sesini duyurmada çok önemli işlevler yerine getirdi” diyor…

Cumhurbaşkanı Tatar mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Gençsoy’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı:

“İngiltere’de en eski ve en köklü kuruluşlarımızdan Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin 1971 yılından 2013 yılına kadar başkanlığını yapan, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin anayurtları olan Kıbrıs ile bağlarının devam ettirilmesinde, kimliklerinin korunmasında, Türk okulunun açılmasında ve ulusal Kıbrıs davamız ile ülkemizin tanıtılmasında büyük hizmetleri bulunan Mustafa Gençsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Hizmetleri unutulmayacaktır.”