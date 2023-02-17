Hizmetleri unutulmaz

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde deprem bölgesinde görev alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Törende, teşekkür belgeleri Başbakan Üstel tarafından takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın imkansızlıklar içerisinde neleri başardığının ve ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, Başbakan olarak bu Teşkilat’ı güçlendirmenin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve şartlar ne olursa olsun boş kadroların doldurulması ve gerekli araç gerecin sağlanması sözünü verdi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında doğal afet durumunda İtfaiye’nin de önemine değinen Başbakan, hükümet olarak 2023 yılındaki görevlerinin bu iki kurumu iyileştirmek ve doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek şekilde donatmak olduğunu belirtti.

Üstel, 60 Sivil Savunma personelinin geri döndüğünü, 10 personelin ise deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, bunun yanında içerisinde, belediye başkanları, iş insanları ve gönüllülerden oluşan 200 kişinin araçlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Üstel, tüm Türkiye ve KKTC’ye “Başımız sağolsun” diyerek, hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet, yaralılara şifa, geride kalan ailelere ise sabırlar diledi.

