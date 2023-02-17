Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteryasından oluşan bir heyet, Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi’ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Verilen bilgiye göre, heyette CTP Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros, Güzelyurt milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Delegasyon Üyesi Armağan Candan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Belediyesi Dış İlişkiler Temsilcisi Münevver Ebedi yer aldı.

CTP heyetini kabul eden AB Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas ve AB destek Ofisi Takım Lideri Virve Vimpari, 6 Şubat’ta Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için AB’nin göndermiş olduğu taziye mesajlarını Kıbrıs Türk toplumuna iletti.

Heyet, AB ülkeleri tarafından deprem bölgelerine yapılan yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Destek verilen projeler ele alındı

CTP heyeti görüşmede, Lefke Belediyesi’nin geliştirdiği ve AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde destek verilen projeleri ele aldı.

Bunun yanı sıra, CTP olarak Meclis’te AB Uyum Komitesi’nde ilgili yasaların uyumlaştırılması sürecine konulan katkılar, AB yetkililerine aktarıldı.

CTP Dış İlişkiler Sekreteryası’nın AB kurulları nezdinde yürüttüğü lobi çalışmaları ve bu çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa’daki ara bölgede ihale aşamasına gelen depolama sistemli güneş enerjisi santrali ile ilgili istişarelerde bulunuldu.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 10:59