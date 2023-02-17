Konutların yeri belirlenecek

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de deprem bölgesine yapılacak Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü Projesi kapsamında konteyner ev üretim tesisini ziyaret etti.

Cihangir’deki bir fabrikada üretilen konteyner evleri inceleyen Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Başbakan Üstel, konteyner konutların ilk partisinin tamamlanmasının ardından anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini ve bu ziyaret sırasında da konutların nereye yerleştirileceğinin tespit edileceğini söyledi.

Üstel, “AFAD’tan bize verilen bilgiye göre İskenderun’da belirli yerler tespit edilmiş ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile Cumartesi günü veya Pazar günü İskenderun bölesini ziyaret edeceğiz ve orada göreceğimiz bölgeler arasında bir tanesini tercih edip bu konutların bir hafta sonra 140 taneden oluşan ilk partisinin teslimi gerçekleşecek ve montesine başlanacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenciler anısına yapılacak çalışmalara da değindi. Üstel, “Depremde hayatını kaybeden bizim görev şehidi şampiyon meleklerimiz vardır. Onlar için de startı verdik. Kapalı spor salonu yapımına yönelik yer temini için teknik elemanlar çalışmaya başladı, yine anıt projesini hayata geçirmek için çalışmalar başlamıştır ve bir müddet sonra da görev şehidi meleklerimizin yattıkları yerlerde onların mezarlarını düzenlemek için de çalışmaları başlattık” diye konuştu.

Dayanışma Platformu üyeleri Başbakana eşlik etti

Başbakan Üstel’e ziyaretinde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga eşlik etti.

