İşbirliği önerildi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), deprem nedeniyle yaşanılanların ülkede psikolojik travma yarattığını belirterek, toplumsal olarak en az kayıp ve acıyla bu sorunla başa çıkılması yolunun hükümet, sivil toplum ve meslek örgütlerinin iş birliği içinde çalışması olduğunu kaydetti.

“Kayıplarımızın derin üzüntüsü içindeyiz. Acılarımız büyük, acımız birdir” ifadeleri kullanılan birlik açıklamasında, ilk günden beri her birey ve sivil toplum kuruluşu gibi KTTB’nin de üzerine düşen görevi yapmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

“Bu yardım organizasyonunun devlet mekanizmasıyla koordine yürütülmesi için maksimum çabayı gösterirken maalesef gerekli koordinasyonu sağlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” sözlerine yer verilen açıklamada, birlik olarak bugüne kadar attıkları adımlar hakkında bilgi verildi ve gelecek süreç için yapılması gerekenler paylaşıldı.

Öneriler paylaşıldı

Birlik tarafından yapılan açıklamada, bugünden sonra yapılması gerekenler de şu şekilde sıralandı:

"1-Ülkemize ulaşan depremzedelerin sağlık kontrollerinin yapılması için ülkeye giriş noktalarında ilk muayene istasyonları oluşturulmalıdır. Gerektiğinde afet bölgesinde oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önlemler alınmalı, eksik ilaç ve tıbbi yardım desteği hemen sağlanmalıdır.

2-Belirlenecek ihtiyaçlar sistematik bir şekilde yönetilmeli sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılmalıdır.

3-Ülkemizin sağlık, eğitim, barınma koşulları dikkate alınarak planlanma yapılmalı, kabul edilecek depremzedelerin ek mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmelidir.

4-Yaşanılanlardan ders çıkarılarak kamu hastane ve okulları başta olmak üzere tüm binaların olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekli iyileştirilmeler yapılmalıdır. Bütün bu uygulamalar yetkili meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği iş birliği ile yürütülmelidir.

5-Psikososyal yardım için sivil toplum örgütleri ve ülkedeki bütün uzmanların desteğiyle KTTB çatısı altında kurulan ağın amacına tam ulaşması için bakanlıkların iş birliğine açık olması gerekmektedir.

6-Olası afetlere hazır olmak için toplumsal bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, kaynaklar oluşturulması sağlanmalıdır.

7-Kayıplarımız olmasına neden olan kişi, kurum vb. yerlerin adil bir şekilde yargılanmasına yardımcı olacak çalışmaların yapılması için Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iş birliği yapılması gerektiğini vurgularız."

“Tekrardan hepimizin başı sağ olsun” denilen açıklamada, artık yaraları birlikte sarma zamanı ve yaşananların tekrar etmemesi için sebep olanlardan hesap sorma zamanı olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 11:00