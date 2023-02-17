Tedirginlik giderilecek

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, Gazimağusa Belediyesi’nin Ocak ayı itibarıyla yapı denetimi konusunda bir çalışma başlattığına işaret ederek, bu çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçileceğini aktardı.

Verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik ile Gazimağusa Belediyesi Proje Bayındırlık ve İmar Bölümü Amiri Abide Eryaşar katıldıkları televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Manik, Türkiye’de yaşanan depremde “Şampiyon Melekler”in hayatını kaybetmesiyle Gazimağusa’nın derin bir acıya boğulduğunu söyleyerek, süreci kent açısından değerlendirdi.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa kentinde de mevcut binaların yapılarıyla ilgili tedirginliklerin yaşandığını ifade eden Manik, 2019 yılında Gazimağusa Belediye Meclisi tarafından yapı denetimleri hususunda bir karar alındığı ve bu karar ışığında, Gazimağusa Belediyesi’ni başlangıç aşamasında olduğu gibi inşaat aşamasında da sürece dahil etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gazimağusa Belediyesinin yaşanan afet öncesinde Ocak ayı itibarıyla yapı denetimi konusunda başlattığı çalışmaya işaret eden Manik, bu çalışma kapsamında kentte bina karneleme sistemine geçileceğini aktardı.

Eryaşar: Çalışmalar deprem felaketi öncesinde başladı

Gazimağusa Belediyesi, Proje, Bayındırlık ve İmar Bölümü Amiri Abide Eryaşar yapı denetimi ve bina karneleme sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Eryaşar, yapı denetimlerinin alınan kararlar ışığında 2019 yılı Mayıs itibari ile İmar Bölümü tarafından uygulamaya konduğunu ifade ederek, konu ile ilgili karara ilişkin detayların Gazimağusa Belediye sayfasında yer aldığını belirtti.

Eryaşar, 2023 yılı Ocak ayı itibari ile de Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yapılar ile ilgili bina karnelerinin oluşturulmaya başlandığını kaydetti.

Eryaşar, denetimlerin yanı sıra belediyelerin müdahale konusunun belediyelerin önderliğinde ilgili kurumlarla yasal zeminde işbirliği yaparak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, Türkiye’de yaşanan deprem nedeni ile yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için hassasiyetin daha da arttığına dikkat çekti.

