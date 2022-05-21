Üst düzey katılım oldu

Hatay deniz otobüsünün ilk seferi dolayısıyla Antakya Medeniyetler Korosu, Girne Amfitiyatro’da konser verdi.

Açıklamaya göre konsere; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hatay’dan gelen milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, gazeteciler ve iş insanlarından oluşan heyet ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hatay deniz otobüsünün Girne ile Hatay arasındaki bağın güçlenmesine vesile olacağına inanç belirtti.

Güngördü, Girne ve Hatay arasında yakın zaman önce imzalanan kardeşlik protokolünün iki şehrin insanları arasında bir kültür ve sanat köprüsü olacağını ifade ederek, protokolün imzalanmasına vesile olan Hatay ve Girne Belediyelerinin meclis üyelerine teşekkür etti.

Konser öncesi Girne’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Bundan sonra daha sık kucaklaşacağız. El ele, omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz” diyerek, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay’dan gelen heyeti ağırlamaktan ve deniz otobüsünün ilk seferini KKTC’ye yapmış olmasından onur duyduğunu söyledi.

