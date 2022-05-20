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Büyümeden söndürüldü

Girne ve Değirmenlik bölgesinde çıkan iki yangına itfaiye ile Orman Dairesi ekipleri müdahale etti

Büyümeden söndürüldü

Girne - Lefkoşa anayolunun kuzey çevre yolu bağlantı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları yandı.
Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolunun taşocakları mevkiinde ise çöplük alanda aynı saatlerde başlayan yangın ise bir dönümlük alana yayıldı.
Polisin açıklamasına göre, her iki yangın da polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Girne - Lefkoşa anayolunun kuzey çevre yolu bağlantı kısmında çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları yandı.
Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolunun taşocakları mevkiinde çöplük alanda çıkan yangında ise 
bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.  

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