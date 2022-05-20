Kalbine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın sevilen simalarından 2 çocuk babası 61 yaşındaki Yaşar Altıntaş, dün sabah saatlerinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Gazimağusa Belediyesi’nde uzun yıllar çalışan, çevresinde Yaşar Usta olarak Altıntaş’ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtilirken, kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu bilgisi elde edildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün sabah saat 03.30 sıralarında kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine giden Yaşar Altıntaş, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Apar topar müdahale odasına alınan Yaşar Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Gazimağusa Belediyesi’nde uzun yıllar hizmet veren Yaşar Altıntaş’ın vefatı yakınlarını ve uzun süre görev yaptığı mesai arkadaşlarını üzdü.