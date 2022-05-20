Barış Gücü uyarıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde bulunan Derinya Sınır Kapısı’nda muhaceret ofisinin kayıt sisteminde meydana gelen arıza geçişlerde aksama yaşanmasına neden oldu.

Sistemde meydana gelen arıza 3 saat sürerken, sadece Kıbrıslı Rumların geçişine izin verildi. Arızanın giderilmesiyle Kıbrıslı Türkler de geçiş yapabildi.

3 saat sürdü

Elde edilen bilgilere göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmek üzere sınır kapısına giden Kıbrıslı Türkler, Rum kontrol noktasına vardıklarında kimlik kontrolü yapılmadan geri çevrildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Rum kontrol noktasında sistemin çökmesi nedeniyle, Rum polisi saat 11.00 itibarı ile KKTC vatandaşlarının güneye geçişini durdururken, sadece Rum Vatandaşlarının geçişine izin verdi. Kıbrıslı Türkler diğer sınır kapılarına yönelirken, sistemdeki sorunun düzeltilmesiyle saat 14.00’te, Kıbrıslı Türkler Derinya Sınır Kapısı’ndan güneye geçmeye başladı.