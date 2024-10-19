Hukuki görüşünü söyledi

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Meclis Başkanlığı seçiminin son oylamasında muhalefetin "geçersiz" olduğunu söylediği oy pusulalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Emine Dizdarlı, Meclis içtüzüğünün 154'üncü maddesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerine, Başkanlıkça hazırlanıp mühürlenen ve üzerinde birbirinden ayrılmış olarak “Kabul”, “Ret” ve “Çekimser” yazılı kelimeler ile bu kelimeler altında boş kareler bulunan birer birleşik oy pusulası ile mühürlü birer zarf verilir. Birleşik oy pusulasını alan milletvekili, kapalı oy verme yerinde “X” işareti taşıyan mührü birleşik oy pusulası içerisindeki karelerden birine vurmak suretiyle oyunu kullanır ve zarfa koyup kapattıktan sonra, Kürsü üzerindeki kapalı oy sandığına atar.

Gizli oylama yapılırken vekiller gizliliği bozmayacak şekilde oylarını kullanmalıdırlar. Yine “X” işaretini karenin içine vurmak suretiyle oylarını verirler. Buna göre, karenin dışına çıkan veya İçtüzükte belirtilen şeklin dışında kullanılan oylar geçersizdir."

