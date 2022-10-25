İhmaller zinciri

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, geçtiğimiz Perşembe günü 22 yaşındaki Erdem Ovalı’nın ölümüyle sonuçlanan iş kazasında ihmali olduğu iddia edilen ustabaşı Dursun Yazıcı ile vinç operatörü Ramazan Çelik, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, Erdem Ovalı’nın 12.kat seviyesinde bulunan platform üzerinde bulunduğu sırada, aceleci davranan ustabaşı Dursun Yazıcı’nın telsiz ile talimat vermesi üzerine vinç operatörü Ramazan Çelik’in platformu çektiği belirtildi. Erdem Ovalı’nın savrularak, başını inşaat duvarına vurduğu ve yaşamını yitirdiği açıklandı.

Platformu çek emrini verdi

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Mustafa Çebi, 20 Ekim 2022 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, İskele’de, yapım aşamasındaki “Panorama” isimli binanın 12.kat seviyesinde bulunan platform üzerinde çalışan Erdem Ovalı’nın iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anımsattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu ustabaşı Dursun Yazıcı’nın telsiz ile emir vermesi sonucu, olan vinç operatörü Ramazan Çelik’in, platformu çektiğini ve o esnada Ovalı’nın, savrularak bina duvarına başını sert şekilde çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rapor bekleniyor

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, Çalışma Dairesi’nden beklenmekte olan raporun da olduğunu kaydetti ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların, 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Memleketinde defnedildi

Öte yandan talihsiz kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Erdem Ovalı’nın cenazesi, önceki gün, memleketi olan, Türkiye’nin Samsun iline bağlı, Aşarcık ilçesinin Acısu köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.