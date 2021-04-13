Tanınmamış olsa da KKTC hükümeti dünyada bir ‘ilk’e imza attı. Elektronik bileklik ve takip sistemiyle ev karantinası dünden itibaren başladı. İlk gün hava yoluyla ülkeye gelen 35 kişi gerekli işlemlerden sonra evlerine gönderildi.

Uygulama gereğince ev karantinasına alınacak olan hastaların yanı sıra 70 yaş üstü ve 7 yaş altındakiler ülkeye giriş yaparken 750 lira ödeyecek. Karantina süresi bitince 350 lirasını geri alacak. Diğer 400 liranın 130’u maliyenin, 270’i de Turkcell’in kasasına akacak.

KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda tanıtıldı.

Tanıtımda 10 adet elektronik bilekliğin dün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs’a gelen kişilere takıldığı bilgisi verildi.

Tanıtım etkinliğine Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve bürokratlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in tanıtım sunumu ile başlayıp Başbakan ve bakanların konuşmaları ve “Elektronik Bileklik Tanıtım Videosu” gösterimi ile süren etkinlik,

soru-cevap kısmı ile son buldu.

Küçüközdemir: Polise iletilecek

Yaptığı sunumda “Karantina Takip Sistemi” işleyişi ve denetimi ile ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yolcunun ülkeye gelmeden APPStore veya Google Play’den “Güvende Kal” uygulamasını akıllı telefonuna indirmesi ve kayıt bilgilerini doldurması gerektiğini anlattı. Yolcu ülkeye gelince yetkili kişilerce QR kodlu bilekliğinin takılacağını ve mobil uygulama ile bilekliğin eşleştirileceğini aktaran Küçüközdemir, kişinin yine QR kod ile giriş yapacağı araçla izole olacağı yere seyahat edeceğini kaydetti.

Kişinin karantina alanı dışına çıkması, bilekliğe zarar vermesi veya telefonunun internetini kapaması durumunda Turkcell ekiplerinin kişiye ulaşacağını kaydeden Küçüközdemir, karantina ihlali tespit edilmesi durumunda ise konunun polise iletileceğini söyledi.

150 kişi görevlendirildi

Turkcell’in “Karantina Takip Sistemi” ile ilgili yaklaşık 150 kişiyi görevlendirdiğini bildiren Küçüközdemir, ev karantinasındaki kişilerin 7/24 takip edileceğini belirtti.

Küçüközdemir, “Kişiler, çağrı merkezimizce 7/24 izlenecek. Ayrıca saha operasyon ekiplerimiz 7/24 hizmet vererek olası arıza ve ihlal durumlarına müdahale edecek. Yine saha operasyon ekiplerimiz rastgele ev ziyaretleri de yapacak” dedi.

Suya dayanıklı



Küçüközdemir, “Bu bileklikler Türkiye’de hastanelerde yaygın kullanılıyor. Duş alabiliyorsunuz. Günlük kullanımda bir sıkıntı yok. Denize girme opsiyonu ile ilgili ek geliştirmeler yaptırdık. Gelen ürünlerde, cihazın içindeki devre suya dayanıklı şekilde kaplanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Canaltay: Dijital dönüşümü başlatmanın zamanı geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay konuşmasında dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, “Dijital dönüşümü başlatmanın zamanı gelmiştir” dedi.

Canaltay, “Güvende Kal” uygulamasının hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Oğuz: Devletin üzerindeki mali yük azaltılmalı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, mevcut karantina uygulamasının Devletin üzerinde yarattığı mali yükten bahsederek, bu yükü azaltmanın önemine vurgu yaptı.

Elektronik bileklik uygulamasının Sağlık Üst Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Oğuz, bu uygulama ile devlet giderlerinde yüzde 80-85 tasarruf sağlanacağını söyledi.

Saner: Giderler azalacak

Başbakan Ersan Saner, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Karantina uygulaması için aylık ortalama 50 milyon TL harcama olduğunu kaydeden Başbakan Saner, son aylarda dünya genelinde covid-19 vaka artışlarına dikkat çekerek, “Covid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmek zorundayız, bunu öğrenirken teknolojik imkanlardan da faydalanıp, devletin giderlerini azaltmak bizim en temel uygulamamız gereken faktörlerin başında geliyor” dedi.

Kapalı devre turizm için herhangi bir sıkıntımız yok

Kapalı turizmle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Başbakan Ersan Saner, “Kapalı devre turizm için herhangi bir sıkıntımız yok. Bu hafta sonundan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla eğer kapalı tur ülkeye grup gelecekse, gelebilecektir” dedi.



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Bakan Üstel, ev karantinasına uymayanlara 5 asgari ücret tutarında para cezası verileceğini açıkladı

Tanıtımın ardından konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bir yıldır Covid-19 salgını nedeniyle zorluklar yaşandığını anımsatarak, mevcut karantina uygulamasının hem ülke ekonomisine hem de karantinaya giren insanlarda yarattığı olumsuz etkilere değindi. Ev karantinası ile insanların sağlığını riske atmadan mevcut olumsuz etkilerin azaltılacağına işaret eden Üstel, ileriki günlerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Denetim konusuna da değinen Üstel, “Bu iş kontrolü sadece ilgili şirket ile Sağlık Bakanlığı’nda olmayacak. Bu insanların kalacakları yerlerin bilgilerini polise ve ilgili belediyelere de bildireceğiz. Ayrıca ev karantinasına giren kişilerin komşularına da görev düşmektedir. İhlal tespit edilirse, kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak. Doğrudan merkezi karantinaya alınacak ve 5 asgari ücret ceza kesilecek” ifadelerini kullandı.

Üstel, uygulamanın hem ekonomik hem de sosyal açıdan fayda sağlayacağına inancını da dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 10:14