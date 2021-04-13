Torbalarca çöp çıkarıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı içerisinde bulunan balıkçı teknelerinin olduğu bölgede yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik çalışması 4 dalgıç ve bir dalgıç amiri yanında çok sayıda görevlinin katılımı ile yapıldı.

Deniz dibinde bulunan çok sayıda araç lastiği, çok miktarda misina, plastik, cam ve teneke şişeler, plastik atıklar, metal parçalar denizin altında büyük torbalara konularak vinç yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Duyarlı olunmalı



Proje Koordinatörü Serdar Atai, proje ortakları Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) ile Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği organizasyonuyla düzenledikleri bu dip temizliği etkinliğinin ikincisi olduğunu kaydederek, hedeflerinin deniz dibinde birikmiş katı atıklardan arındırmayı amaçladıklarını söyledi.Dalış Okulu direktörü Erol Adalıer ise bu etkinlikte çok sayıda çöp çıkardıklarını kaydederek amaçlarının gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakmak olduğunu kaydetti.Balıkadam Alper Saraç ise denizin dibinde çok miktarda çöp atık olduğunu belirterek, tekne sahiplerinin daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Tekne sahiplerinden Hasan Cicioğlu ise bu çöplerin teknelerin olduğu bölgeden çıkmasının utandırıcı olduğunu, cam şişenin 500 yıl, pet şişenin 300 yıl sigara izmaritinin ise 60 yılda yok olduğunun altını çizdi. Hasan Cicioğlu, tekne sahiplerinin daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.