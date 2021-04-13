Üç günlük konaklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, ülkede charter seferler ile üç gecelik kapalı otel turizminin perşembe günü başlayabileceğini açıkladı. Aktunç, kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelecek turistlerin adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabileceğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Serhan Aktunç, kapalı otel turizminin bugün başlamasının öngörüldüğünü ancak kapalı turizm kapsamında yer alan otellere imzalatılacak taahhütnamenin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmasını beklediklerini ve bunun ardından kapalı otel turizminin perşembe günü başlamasını öngördüklerini söyledi.

Aktunç, “kapalı otel turizmi normalde 12 Nisan’da başlayacaktı. Bu dönemde hem tarifeli hem de Charter uçakları gelecekti, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi tarifeli uçuşlara izin vermedi, bu nedenle sadece Charter uçaklar gelebilecek” dedi.

İlk aşamada Girne ve Bafra

Serhan Aktunç, charter seferlerle üç gecelik kapalı otel turizmi için adaya gelecek turist sayısının ilk başlarda çok fazla olmasını beklemediklerini belirtti. Aktunç, “Gelecek olan turist sayısı ilk başta 700-800’den fazla olmayacak. Şu anda hem ev karantinasında olacaklar, hem de turistler için toplamda mevcut 1.700 bileklik var” dedi.

Aktunç, kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelecek turistlerin adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabileceğine işaret ederek, “Adaya Perşembe günü gelecek turistler Pazar günü çıkış yapacak. Bir sonraki sefer talebe göre yapılacak” diye konuştu.

İlk aşamada Girne ve Bafra bölgelerinde bulunan beş otelin kapalı devre turizmi kapsamında yer aldığını belirten Aktunç, bu otellerin Sağlık Bakanlığınca uymaları gerekli görülen kuralları belirleyen taahhütnameleri imzalayacaklarını söyledi.

Oteller imzalayacakları taahhütnamelere bağlı kalacak

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, taahhütnamelerde yer alacak olan bazı şartlar ile ilgili bilgi de vererek şöyle konuştu:



Eğer bir otel kapalı turizme giriyorsa, kesinlikle otele charter seferlerle gelen turistler dışında hiçbir kişiyi almayacak. Ve charter uçuşuyla otele giriş yapanlar turistler de dışarıya çıkmayacaklar. Bunun denetimini de Turkcell, kolluk kuvvetleri ve otel güvenliği tarafından yapılacak. Bununla birlikte, otelde çalışan personel de otel dışına kesinlikle çıkmayacak. Otel lojmanında konaklayan otel çalışanlarının otele ulaşımı da otel güvenliğinin kontrolünde yapılacak.

Turistlerin adaya varışı ve otellere ulaşımı

Serhan Aktunç, charter seferleriyle adaya kapalı turizm için gelecek turistlerin uçaktan otele ulaşımına kadar olan sürecin gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Aktunç, turistlerin adaya gelmeden önce www.kktckarantina.com adresinden “Hep Güvende Kal” uygulamasını indireceklerini ve ayrıca en az üç gün içinde yapmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını bu sisteme yüklemeleri gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Turistler uçaktan inip, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bulunan Turkcell stantlarına gidecekler. Burada kendilerine elektronik bileklik takılacak ve telefonları ile bu bileklik eşleştirilecek. Bu noktadan sonra turistin hangi araç ile hangi otele gideceği takip ediliyor olabilecek. Başka bir yerde inmesi söz konusu olamayacak. Her şekilde kontrol alında olacak.”

Charter seferle adaya gelecek turistlere Ercan Havaalanı’nda ya PCR testi ya da antijen testi yapılacağın ifade eden Aktunç, PCR testi yapılan turistin test sonucu çıkana kadar otel odasında kalacağını söyledi.

Mayıs ayı için çalışma yapıyoruz

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, şu anda ülkede normal turizmin mümkün olmadığını ifade ederek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bağlı olarak mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Aktunç, pandemi nedeniyle normal turizmin şu an için sıkıntılı olduğunu, bu nedenle kapalı devre turizmi öngördüklerini ifade ederek, “Casinolu otellerin kapalı turizm sistemine girmesi öngörüldü. O nedenle diğer oteller açık olmayacak ve yerli turizm hizmeti veremeyecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne de bağlı olarak mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı turistlerin gelmesini ve normal turizmin başlamasını öngörüyoruz. O dönemde, iç turizmi de açacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 10:27