Hükümete Diyalog Tv sorgusu

Cumhuriyet Meclisi’nde “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi sırasında Diyalog Tv’nin yayınlarının karartılması gündeme geldi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YYK’nın asli görevini ifa etmediğini söyledi.

Arıklı, Diyalog Tv’nin yayınlarının durdurulması konusuna değinerek, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Lisansı olmadığı gerekçesiyle yayını durdurulan televizyon kanalına ilişkin YYK’nın lisansın olduğunu açıkladığını söyleyen Arıklı, kanalda sarf edilen sözlerle ilgili de Türkiye’de takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Arıklı, YYK görevini yapmadığı için bu bütçeye “hayır oyu” vereceklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uyduya çıkmayla özel televizyonların başka ülkelere de sesini duyurabildiğini ancak ülkede durumun farklı olduğunu, uyduya çıkılmadığı hallerde kendi ülkemizde de televizyon kanalının sesini duyuramadığını belirtti.

Bu koşullarda yayın yapan yayın kuruluşlarının Türk hukukuna uymak zorunda olduğunu, buna uymadıkları takdirde uydudan çıkarıldıklarını ve faaliyetlerine devam edemediklerini belirten Erhürman, “Diyalog TV’ye bir yaptırım tabii oldu ve KKTC’de de izlenilirliğini yitirdi. Bunun çözümü için kendi yayın platformumuzu oluşturmamız gerekiyor” dedi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli YYK’nın özerk bir kurum olmasının önemine değinerek, kurumun Diyalog TV’nin kapatılması konusunda bilgisi olmadığı açıklamasına işaret etti.

Türkiye’deki ilgililerle bu konuda ilişki kuran KKTC yetkilisinin kim olduğu konusunda Başbakan Ersin Tatar’ın bilgi vermesini isteyen Angolemli, aksi halde halkın KKTC’nin TC’nin alt yönetimi olduğunu düşüneceğini anlattı.

YYK’nın “bilgim yoktur” açıklamasını cesur bulduğunu ve alkışladığını söyleyen Angolemli, RTÜK ile YYK arasında işbirliği anlaşması olduğuna işaret etti.

Öte yandan YYK’nın görevini tam olarak yapmış sayılmadığını kaydeden Angolemli, RTÜK ile olan işbirliği anlaşmasının uygulanmadığını kaydetti.

YYK’nın Mayıs’ta Diyalog TV konusunda ne yapılabileceğini RTÜK’le temasa geçip, çözüm üretme planı yaptıklarını söyleyen Angolemli, bu konuda ne adımlar atıldığını ve “neden bana sormadan yayını kestin?” sorusunun sorulup sorulmadığını sordu.

CTP Milletvekili Bilal Hamzaoğluları da Halkın, üreticinin dili olan ve güzel programlar yapılan Diyalog TV’nin kapatılmasıyla ilgili hükümetin tek laf etmediğini söyleyerek, Diyalog TV’nin en kısa zamanda yeniden yayına başlamasını umduklarını belirtti.