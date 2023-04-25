Talihliler belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi, dün gerçekleştirildi. Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 model araç 035681 numaralı bilete, Mercedes A180 model araç ise 035602 numaralı bilete isabet etti. Çekilişle klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, tam, yarım, çeyrek Cumhuriyet altını da sahiplerini buldu.

Piyango isabet eden numaralar açıklandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi 52. Kuruluş Yılı Piyangosu kazanan numaralar

İkramiyeler Kazanan numaralar

BMW X1 (1 adet) 035681

MERCEDES A180 (1 adet) 035602

Tempur (100x200x7) Şilte (1 adet) 044728

Tempur Bel Destek Yastığı (1 adet) 033179

Tempur Seyahat Yastığı (1 adet) 121379

Tempur Sırt Destek minderi (1 adet ) 077239

Airfel Klima 18 BTU (1 adet) 154028

Airfel Klima 12 BTU (1 adet) 166982

Beko Buzdolabı 670481MB (1 adet) 031133

Beko Bulaşık Makinesi BM3023 (1 adet) 106050

Beko Çamaşır Makinesi CM7100 ( 7kg) (1 adet) 125271

Beko Televizyon 43" 8438685A (1 adet) 132024

Beko Televizyon 32" B32B685A (1 adet) 126138

Beko Su Sebili BSS4600 (1 adet) 160582

Beko Mikro Dalga BMD200S ( 1adet) 081161

Beko Elektrikli Süpürge VRT71025VW ( 1adet) 158185

Beko Elektrikli Süpürge VRT70925VB (1 adet) 069242

Beko Çaycı CM5964B (1 adet) 046332

Beko Blender KB5134 (1 adet) 164751

Beko Blender st BKK2167RHB (1 adet) 113583

Beko Ütü SIM3122T (1 adet) 041112

Beko Ütü BEU5024M ( 1adet) 149797

Beko Kahve Makinesi Filtreli FCM1321W (1 adet) 092508

Beko Kahve Makinesi BKK2300B (1 adet) 138473

Beko Kahve Makinesi TKM2940P (1 adet) 068098

Beko Tost Makinesi BKK2185TG ( 1adet) 043706

Beko Doğrayıcı Robot BKK2167 ( 1 adet) 074657

Beko Doğrayıcı CHP6450W ( 1 adet) 037392

Beko Kettle WKM4321W ( 1 adet) 071316

Beko Kettle BKK3005KL ( 1 adet) 107338

Beko Mikser HMM7350X ( 1 adet) 113052

Beko Ekmek Kızartma TAM6202W ( 1 adet) 065783

Beko Katı Meyve Sıkacağı BKK2145 ( 1 adet) 130999

Beko Narenciye Sıkacağı CJB5103W ( 1 adet) 142101

1 Adet Tam Cumhuriyet Altını 157366

1 Adet Tam Cumhuriyet Altını 102043

1 Adet Yarım Cumhuriyet Altını 117453

1 Adet Yarım Cumhuriyet Altını 160382

1 Adet Çeyrek Cumhuriyet Altını 101320

1 Adet Çeyrek Cumhuriyet Altını 063252