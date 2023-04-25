Talihliler belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi, dün gerçekleştirildi. Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 model araç 035681 numaralı bilete, Mercedes A180 model araç ise 035602 numaralı bilete isabet etti. Çekilişle klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, tam, yarım, çeyrek Cumhuriyet altını da sahiplerini buldu.
Piyango isabet eden numaralar açıklandı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi 52. Kuruluş Yılı Piyangosu kazanan numaralar
İkramiyeler Kazanan numaralar
BMW X1 (1 adet) 035681
MERCEDES A180 (1 adet) 035602
Tempur (100x200x7) Şilte (1 adet) 044728
Tempur Bel Destek Yastığı (1 adet) 033179
Tempur Seyahat Yastığı (1 adet) 121379
Tempur Sırt Destek minderi (1 adet ) 077239
Airfel Klima 18 BTU (1 adet) 154028
Airfel Klima 12 BTU (1 adet) 166982
Beko Buzdolabı 670481MB (1 adet) 031133
Beko Bulaşık Makinesi BM3023 (1 adet) 106050
Beko Çamaşır Makinesi CM7100 ( 7kg) (1 adet) 125271
Beko Televizyon 43" 8438685A (1 adet) 132024
Beko Televizyon 32" B32B685A (1 adet) 126138
Beko Su Sebili BSS4600 (1 adet) 160582
Beko Mikro Dalga BMD200S ( 1adet) 081161
Beko Elektrikli Süpürge VRT71025VW ( 1adet) 158185
Beko Elektrikli Süpürge VRT70925VB (1 adet) 069242
Beko Çaycı CM5964B (1 adet) 046332
Beko Blender KB5134 (1 adet) 164751
Beko Blender st BKK2167RHB (1 adet) 113583
Beko Ütü SIM3122T (1 adet) 041112
Beko Ütü BEU5024M ( 1adet) 149797
Beko Kahve Makinesi Filtreli FCM1321W (1 adet) 092508
Beko Kahve Makinesi BKK2300B (1 adet) 138473
Beko Kahve Makinesi TKM2940P (1 adet) 068098
Beko Tost Makinesi BKK2185TG ( 1adet) 043706
Beko Doğrayıcı Robot BKK2167 ( 1 adet) 074657
Beko Doğrayıcı CHP6450W ( 1 adet) 037392
Beko Kettle WKM4321W ( 1 adet) 071316
Beko Kettle BKK3005KL ( 1 adet) 107338
Beko Mikser HMM7350X ( 1 adet) 113052
Beko Ekmek Kızartma TAM6202W ( 1 adet) 065783
Beko Katı Meyve Sıkacağı BKK2145 ( 1 adet) 130999
Beko Narenciye Sıkacağı CJB5103W ( 1 adet) 142101
1 Adet Tam Cumhuriyet Altını 157366
1 Adet Tam Cumhuriyet Altını 102043
1 Adet Yarım Cumhuriyet Altını 117453
1 Adet Yarım Cumhuriyet Altını 160382
1 Adet Çeyrek Cumhuriyet Altını 101320
1 Adet Çeyrek Cumhuriyet Altını 063252