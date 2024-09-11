İbret verici

Suna ERDEN

Ayrıldığı kız arkadaşına ait fotoğrafları kişisel bilgileri ifşa olacak şekilde facebooktan yayınlayan Hamit Bayadursun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın işlediği “sosyal medya aracılığıyla özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunun 6 yıl, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunun ise 5 yıl hapis öngördüğünü belirtti.

Sanığın ayrıldığı kız arkadaşına ait özel fotoğrafları ve kişisel bilgileri birçok kişiye anında ulaşan facebook gibi bir mecradan canlı yayın yaparak yayınlandığını kaydeden yargıç, söz konusu suçları iki ayrı tarihte işlediğini söyledi.

Yargıç, sanığın ifadesinde eski kız arkadaşına çok para verdiğini, sıkıntıya girdiğini söylediğini ancak bunların gerekçe olamayacağını ifade etti.

Yargıç, sanığın varsa alacağı bunu hukuk yoluyla mahkemeye başvurarak halletmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun yaygınlaştığına değinerek, bir ilişki içerisinde olan kişilerin güven duygusu içerisinde bir birlerine özel fotoğraf gönderebildiğini, ayrıldıktan sonra bunun sosyal medya aracılığıyla kötü ithamlar eşliğinde yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yargıç, sanıkla ilgili şikayetin devam ettiğini de belirtti. Yargıç, sanığın özür dileyip pişman olmasını, davasını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

