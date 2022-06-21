İbretlik ceza

Ercan Havaalanı Kargo Bölümü’ne gelen pakette 2 Ağustos 2021 tarihinde tespit edilen 3,5 kilo uyuşturucuyla ilgili yargı süreci tamamlandı. Uyuşturucu maddeyi sipariş eden Uchechukwu Augustine Obiankonwa Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda uyuşturucunun birçok insanı zehirleyecek miktarda olması ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Ercan Havaalanı Kargo Bölümü’nde görevli gümrük memurları tarafından Obiankonwa’nın adına gelen pakette arama yapıldığı ve uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

Durumun narkotik ekiplerine bildirilmesi üzerine paketin içerisindeki uyuşturucunun hintkeneviri türü ve 3 kilo 500 gram olduğuna dair tespit yapıldığı açıklandı.

Kararı okuyan Başkanı Fadıl Aksun sanığın ithal ettiği uyuşturucu miktarının oldukça fazla ve yüzlerce insanın zehirlenmesine yol açmaya elverişli olduğunu belirtti.

Uyuşturucu madde tüketiminin insan sağlığına büyük zararlar verdiğini belirten Aksun, bu tür suçları işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucuya karşı savaş veriliyor

Başkan Aksun, uyuşturucu satıcıları ile ciddi ve uzun soluklu bir şekilde savaş içinde olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yürütülen bu mücadelenin temelinde ülkemiz insanlarını uyuşturucudan uzak tutmak ve uyuşturucu satışının bir gelir kapısı haline gelmesini önlemektir. Bunun yanında bu meselede olduğu gibi uyuşturucu maddenin ülkemize sokularak bundan para kazanılması da kamu düzenine ve kayıtlı ekonomik yapıya zarar vermektedir. Kaynağı bilinmeden kazanılan her para diğer suçlar için basamak teşkil etmektedir. Keza, kaynağı bilinmeyen ve suç geliri olan paranın ülkemizde yoğun bir şekilde dolaşması da ülkemizin uluslararası alandaki itibarını da zedeleyebilecek türdedir.”

Başkan Fadıl Aksun, sanığa mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.