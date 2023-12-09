İfadeler alınacak

Lefkoşa’da birden fazla marketten 46 şişe içki çaldıkları iddiasıyla tutuklanan Ege Mert Zor , Özhan Karapınar, Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar’ın tasarrufunda 28, Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk’un evlerinde yapılan aramada ise 18 şişe içki ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren marketlere müşteri olarak giren Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar’ın içki reyonlarında satışa sunulan 22 adet içkiyi çaldıklarını söyledi.

Polis, olayın 5 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini, kamera görüntülerinden Ege Mert Zor ve suçla bağlantılı Özhan Karapınar’a ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

İki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk'un suçla bağlantılarının tespit edildiğini açıkladı.

Alper Özkan’ın 6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını söyleyen polis, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı tarihte Salih Ayberk Mucuk'un da Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı.

Birçok ifade alındı

Polis, zanlı Mucuk’un ifadesinde evinde bulunan 14 şişe içkiden 4 tanesini zanlı Zor’dan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, marketlerin stok sayımı yaptığını, ayrıca işletmecilerin ifadelerinin alındığını belirtti. Polis, zanlı Zor’un zanlı Özkan’la ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu, doğru çıkması halinde Özkan’ın serbest kalabileceğini söyledi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve birçok market ve işletmeden ifade temin edilmesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların aleyhinde 5 ek tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

